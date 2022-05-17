Президент АИКа подтвердил, что у клуба нет финансовых средств для выкупа игрока «Спартака» Ларссона

Президент АИКа Роберт Фальк сообщил о том, что шведский клуб не сможет выкупить контракт нападающего Джордана Ларссона, арендованного у «Спартака» до конца текущего сезона.

Ранее в СМИ появилась информация, что команда из Стокгольма не имеет финансовых средств для полноценного трансфера 24-летнего футболиста ближайшим летом.

– Подтверждаю: у нас действительно нет денег на выкуп Ларссона, просто нет такой суммы, – приводит слова Фалька «РБ-Спорт».

Напомним, что Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за красно-белых 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

В апреле этого года Ларссон временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В восьмих встречах за шведский клуб он отличился одним забитым мячом и двумя ассистами.