Дмитрий Булыкин: В «Зените» у Дзюбы очень комфортная среда даже если и понизят зарплату

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного ухода форварда «Зенита» Артема Дзюбы из петербургского клуба.

Ранее стало известно, что сине-бело-голубые предложили футболисту однолетний контракт с трехкратным понижением зарплаты. Однако нападающий не согласен с подобными условиями и готов рассмотреть вариант с переездом в Европу.

– Если ему сейчас там в три раза больше дают, чем в «Зените», то лучше уезжать. А, если дают меньше, то здесь, надо подумать и я бы на его месте взвесил все «за» и «против». В «Зените» у Дзюбы очень комфортная среда даже если и понизят зарплату, – цитирует Булыкина портал «Евро-футбол.ру».

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2022 года. В подписании игрока заинтересованы «Црвена Звезда» и «Фенербахче». Сам форвард склоняется к переходу в турецкий клуб.