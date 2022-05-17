Мэр Мадрида: Мбаппе сказал мне, что переходит в «Атлетико»

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда ответил на вопрос о возможном трансфере в «Реал» форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Он сказал мне, что переходит в «Атлетико», – пошутил мэр города, чьи слова приводит Marca.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе согласовал контракт с «Реалом» до 2027 года. Его зарплата составит 40 млн евро за сезон. Кроме того, «сливочные» выплатят игроку 40 млн евро за подписание трудового соглашения.

В нынешнем сезоне французский футболист провел во всех турнирах 45 матчей, забил 36 голов и отдал 26 голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня. Таким образом, он перейдет в новую команду на бесплатной основе.