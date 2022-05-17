ЦСКА не будет выкупать Гбамена. Он покинет команду по окончании сезона

Полузащитник ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, принадлежащий «Эвертону», покинет российский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, 26-летний футболист уедет во Францию сразу после матча с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ. Встреча состоится 21 мая.

Напомним, 26-летний хавбек был арендован у «ирисок» до конца сезона с правом выкупа. Его трансфер оформили в феврале 2021 года.

За это время ивуариец провел 12 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.

Ранее сообщалось, что из ЦСКА уйдет крайний защитник Марио Фернандес. Также команду покинет полузащитник Алан Дзагоев. Он решил завершить карьеру в 31 год.