Черевченко изъявил желание возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что хотел бы вновь поработать с «Локомотивом».

«В каком клубе хочу работать? Всегда говорил, в «Локомотиве». Да, были только разговоры о других клубах из РПЛ, но конкретики не было. По окончанию сезона все возможно», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, Черевченко работал с первой командой «Локомотива» в различные годы, а в сезоне-2015/16 он занимал должность главного тренера и помог красно-зеленым выиграть Кубок России.

После ухода из «Локо» специалист тренировал калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал» и подмосковные «Химки».