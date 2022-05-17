Гол Матипа помог «Ливерпулю» одолеть «Саутгемптон» и оставил «красных» в чемпионской гонке

В заключительном матче 37-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде с минимальным преимуществом обыграл «Саутгемптон».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Такуми Минамино и Жоэль Матип. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Натана Редмонда.

Таким образом, за тур до конца первенства «Ливерпуль» отделяет от лидирующего «Манчестер Сити» одно очко. В последнем матче 22 мая «красные» дома примут «Вулверхэмптон». «Сити» в этот же день на своей арене сыграет против «Астон Виллы», которую возглавляет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

АПЛ

37-й тур

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» - 1:2 (1:1)

Голы: Редмонд, 13 - Минамино, 27; Матип, 67.