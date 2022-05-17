Мостовой – о решении Фернандеса покинуть ЦСКА: Жаль, конечно. Уходит значимый футболист

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании футболиста ЦСКА Марио Фернандеса разорвать контракт с клубом.

«Незаменимых не бывает. Если Марио Фернандес уже хочет уйти, то это приличный звонок. Жаль, конечно. Уходит значимый для ЦСКА футболист», – цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник покинет ЦСКА после матча с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ и уедет в Бразилию.

Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Футболист помог ЦСКА выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.