Газинский подтвердил свой уход из «Краснодара»

Полузащитник Юрий Газинский подтвердил, что он покинет «Краснодар» по окончании сезона.

«Я покидаю «Краснодар». Пока не занимался трудоустройством, после окончания чемпионата начнём», - приводит слова футболиста «Метарейтинг».

Согласно информации «Матч ТВ», руководство «быков» приняло решение не продлевать действующий контракт с 32-летним футболистом, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Газинский выступает за «Краснодар» с июля 2013 года. Всего в составе южан он провел 281 игру, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.

Добавим, что полузащитник является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей.