Агент Вендела не уверен, что футболист останется в «Зените»

Тьяго Рибейро, агент, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, оценил вероятность ухода своего клиента в летнее межсезонье.

«Рано говорить, мы все еще ждем и смотрим на то, как будет развиваться ситуация. Какие-то более точные комментарии будут позже», – сказал менеджер для «РБ- Спорт».

Напомним, 24-летний бразилец был куплен у лиссабонского «Спортинга» за 20 млн евро. Его трансфер состоялся осенью 2020 года.

В нынешнем сезоне Вендел провел за «Зенит» 35 матчей, забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Его контракт действует до 30 июня 2025 года, а потенциальный переход оценивается в 19 млн евро.