«Интер» решил продлить контракт с Индзаги

В руководстве «Интера» довольны работой главного тренера команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По его данным, миланский клуб хочет заключить новое соглашение со специалистом, рассчитанное до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.

По его условиям, зарплата итальянца увеличится с 4,2 млн евро до 5,3 млн.

Напомним, Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. Под его руководством команда занимает второе место в Серии А, уступая лидирующему «Милану» два очка.