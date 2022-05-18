В «Химках» заявили о готовности подписать Дениса Черышева

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

«Если его условия будут доступны нам, мы готовы его рассмотреть. Но мы понимаем его стоимость и уровень. Боюсь, мы не сможем потянуть. Нам хочется рассматривать своих воспитанников. Однако все может быть, ничего нельзя исключать», – сказал Терюшков в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, контракт Черышева с испанским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне российский футболист провел 19 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.