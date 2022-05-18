Марио Фернандес приостановил карьеру в 31 год

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру. Об этом говорится на сайте красно-синих.

«После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ПФК ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб.

Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу.

Я благодарю Господа за все, что Он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ПФК ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моем сердце! ЦСКА всегда будет первым!» – сказал бразилец клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Фернандес недоволен выступлением команды и поручил своим юристам заняться расторжением контракта с ЦСКА, действующего до 2024 года.

Напомним, футболист выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Защитник помог московскому клубу выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.