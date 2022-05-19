«Правильно делает»: Кавазашвили поддержал возможный переход Бакаева в «Зенит»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слухи о скором уходе полузащитника москвичей Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что хавбек согласовал условия контракта с «Зенитом» и перейдет в новую команду по окончании сезона.

«Я могу сказать, что на данный момент Бакаев – самый сильный полузащитник российского чемпионата. Удивлен, что Ваноли не ставит его в состав. Я этого не могу понять. Считаю, что для Бакаева найдется место в «Зените». Питерская команда сейчас нацелена на быстрый переход из обороны в атаку, а это игра Бакаева. Правильно делает. Раз его не ценят, надо идти в другое место», – сказал ветеран порталу «Спорт день за днем».

25-летний Бакаев – воспитанник «Спартака». За первую команду он играет с 1 июля 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел во всех турнирах 35 матчей, забил три гола и отдал семь голевых передач. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня.