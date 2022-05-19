В «Уфе» сообщили, что клуб готов к замене главного арбитра матча 30-го тура РПЛ с «Рубином»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что во время общего собрания клубов РПЛ он предложил заменить главного арбитра матча 30-го тура с «Рубином».

Ранее РФС сообщил, что очную встречу команд рассудит Сергей Иванов. Позднее наставник казанцев Леонид Слуцкий, у которого существует конфликт с рефери, раскритиковал решение союза назначить 37-летнего специалиста.

– Мы готовы пойти на то, чтобы заменили арбитра встречи. Я сам лично предложил, чтобы в матче не было никаких инсинуаций – все это слышали. Ашоту Рафаиловичу это было доложено при всех. Реакция? Мы сказали, что «Уфа» будет не против, если поменяют главного арбитра матча, – цитирует Газизова «Чемпионат».

Добавим, что матч между «Рубином» и «Уфой» состоится 21 мая в Казани. В случае поражения подопечные команда из Татарстана может вылететь в ФНЛ.

В данный момент «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Уфа» идет 15-й (27 очков).