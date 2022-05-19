«Эвертон» обыграл «Кристалл Пэлас» и сумел избежать вылета из АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле оказался сильнее «Кристалл Пэласа». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «ирисок».

В составе победителей отличились Майкл Кин, Ришарлисон и Доминик Калверт-Льюин.

Гости ответили забитыми голами в исполнении Жан Филиппа Матеты и Джордана Айю.

Таким образом, «Эвертон» с 39 очками располагается на 16-й строчке, гарантировав себе место в АПЛ. «Кристалл Пэлас» находится на 13-й позиции, имея в своем активе 45 очков.

В заключительном туре первенства страны «Эвертон» отправится в гости к «Арсеналу», а «Кристалл Пэлас» примет дома «Манчестер Юнайтед». Обе встречи состоятся 22 мая.