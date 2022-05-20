УЕФА может лишить Казань возможности проведения матча за Суперкубок УЕФА-2023

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 может быть перенесен из Казани в другое место. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в УЕФА заинтересованы в том, чтобы игра за трофей прошла не на территории России. Тем самым, может повториться ситуация с лишением Санкт-Петербурга возможности провести финальную встречу Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Также отмечается, что в данный момент окончательное решение по Суперкубку еще не принято. Казань в штатном режиме готовится к проведению игры.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.