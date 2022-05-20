Осинькин не уйдет из «Крыльев Советов» ради московской команды

Российский тренер Игорь Осинькин заявил, что не намерен уходить из самарских «Крыльев Советов».

«Сейчас клубов, на которые интересно смотреть, осталось очень мало. В Самаре можно работать и прогрессировать. Надеюсь, что выстроим систему, которая позволит команде идти дальше. Можно сформулировать так, что я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Не надо конкретики. Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня все устраивает в «Крыльях», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

«Крылья Советов» после 29 матчей набрали 41 очко в РПЛ. Завтра самарцы в последнем туре чемпионата России примут «Локомотив». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Осинькин работает в «Крыльях Советов» с 2020 года, перейдя из «Чертаново».