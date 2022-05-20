Колосков - о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: Так решение давно принято

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков удивился обсуждению слухов о переносе Суперкубка УЕФА из Казани.

«Так решение давно принято. Решение о том, что в России не будут проводиться никакие соревнования официальные под эгидой ФИФА и УЕФА, принято. Что я скажу по поводу того, что официально данный турнир еще не перенесен? Ну, понимаешь, это кто как читает, это всем очевидно, любому человеку, ребенку даже. Все соревнования запрещены, причем тогда там кубок какой-то. Ну, очевидные вещи. Здесь и комментировать-то нечего» , - приводит слова Колоскова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что финал Лиги чемпионов текущего сезона был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Добавим, что в данный момент окончательное решение по Суперкубку еще не объявлено. Казань в штатном режиме готовится к проведению игры.