ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Колосков - о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: Так решение давно принято

УЕФА и ФИФА в конце февраля запретили соревнования на территории России.
20 мая 2022 23:11
автор: Максим Скороходов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков удивился обсуждению слухов о переносе Суперкубка УЕФА из Казани.

«Так решение давно принято. Решение о том, что в России не будут проводиться никакие соревнования официальные под эгидой ФИФА и УЕФА, принято. Что я скажу по поводу того, что официально данный турнир еще не перенесен? Ну, понимаешь, это кто как читает, это всем очевидно, любому человеку, ребенку даже. Все соревнования запрещены, причем тогда там кубок какой-то. Ну, очевидные вещи. Здесь и комментировать-то нечего» , - приводит слова Колоскова «ВсеПроСпорт».

Напомним, что финал Лиги чемпионов текущего сезона был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Добавим, что в данный момент окончательное решение по Суперкубку еще не объявлено. Казань в штатном режиме готовится к проведению игры.

источник: «ВсеПроСпорт»
Это интересно:
«Реал» не смог обыграть «Бетис» в последнем матче перед финалом Лиги чемпионов
«Реал» не смог обыграть «Бетис» в последнем матче перед финалом Лиги чемпионов
Чемпионат Испании для команды Анчелотти подошел к концу.
20.05.2022 23:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Рома» разгромила «Торино» в заключительном туре серии А и квалифицировалась в Лигу Европы
«Рома» разгромила «Торино» в заключительном туре серии А и квалифицировалась в Лигу Европы
Сезон команда Моуринью завершит финалом Лиги конференций.
20.05.2022 23:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
Колосков - о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: Так решение давно принято
УЕФА и ФИФА в конце февраля запретили соревнования на территории России.
20.05.2022 23:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кобелев не думает, что «Динамо» будет играть с «Сочи» вторым номером
Бело-голубых устроит ничья.
20.05.2022 22:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Президент «Урала» Иванов: В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы
Зарема Салихова является супругой владельца клуба Леонида Федуна.
20.05.2022 22:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Фиорентина» предпримет попытку найти для Кокорина новый клуб летом 2022 года
В противном случае итальянская команда разорвет контракт с футболистом.
20.05.2022 20:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА выкупил контракт полузащитника Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта»
Согласно данным портала Transfermarkt, армейцы заплатили за переход колумбийского футболиста шесть миллионов евро.
20.05.2022 20:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард «Бенфики» Нуньес не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
20.05.2022 20:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон покинет московский клуб по окончании текущего сезона
Исландский футболист выступал за клуб РПЛ с лета 2018 года.
20.05.2022 19:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Набабкин и Ушаков продлили свои контракты с ЦСКА
Ранее армейская команда сохранила на два года в команде Игоря Акинфеева.
20.05.2022 19:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
Казахстан — хуже всех, даже Великобритании… Итоги 8-го дня ЧМХ-2022
Большинство топ-сборных 20 мая на чемпионате мира по миру отдыхали. К их числу не относились хозяева турнира финны, которые, впрочем, не сильно перетрудились в матче с британцами.
«Здорово, что в Москву приехали спортсмены из такого количества стран!» Победители — о финале Борцовской лиги Поддубного
Золотые медалисты первого в истории международного турнира Борцовской лиги Поддубного поделились с «Плеймейкером» впечатлениями от уникального борцовского соревнования, финальные схватки которого прошли 20 мая под сводами цирка на проспекте Вернадского.
Дочь Проповедника вернется красиво! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 55
В ночь на 22 мая в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого претендентский статус в легчайшем весе оспорят Холли Холм и Кетлин Виейра. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных противостояниях.
Опередит ли Карпин «Спартак»? Повторит ли Шварц рекорд Бескова? И вылетит ли Слуцкий? Интриги последнего тура РПЛ
21 мая завершается чемпионат России. «Плеймейкер» представляет расклады перед заключительным игровым днем.
Так кто же сливает инсайды о ЦСКА? Обзор футбольных мемов
Массовый отъезд иностранцев из ЦСКА и «Спартака», проблемы с билетами на финал Кубка России и другие футбольные новости в картинках и видосиках.
30-й тур РПЛ с серебряным матчем «Динамо» — «Сочи» и игрой жизни для Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
21 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о заключительном тридцатом туре.
В Кубке конструкторов сменится лидер! Расклады и ставки на Гран-при Испании
20 - 22 мая на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет шестой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» взвешивает шансы команд и пилотов.
Все гениальное — просто! Как Кучеров пасом за 3,8 секунды до сирены приблизил «Тампу» к полуфиналу Кубка Стэнли (видео)
Голевая передача Никиты Кучерова в самой концовке третьего периода помогла «Тампе» обыграть в гостях «Флориду» (2:1) и повести (2-0) в серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Пожар в Хельсинки, чешский спаситель и анти-фэйр-плей от Казахстана. Итоги 7-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии 19 мая было жарко, причем не только в переносном смысле.
А теперь — в цирк! Как в Москве дебютировал масштабный борцовский проект
В столичном манеже ЦСКА в первый день дебютного турнира «Борцовской лиги Поддубного» определились финалисты во всех видах единоборств, представленных в этой новой структуре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика