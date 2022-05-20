«Реал» не смог обыграть «Бетис» в последнем матче перед финалом Лиги чемпионов

«Реал» в домашнем матче заключительного тура испанской примеры сыграл вничью с «Бетисом» со счетом 0:0.

Таким образом, «сливочные» завершат сезон, набрав 86 очков. Напомним, что «Реал» в этом году завоевал 35-й чемпионский титул страны. «Бетис» до начала игры гарантировал себе участие в Лиге Европы. Команда из Севильи занимает пятое место (65 очков), а ранее завоевала Кубок Короля.

Напомним, что 2 мая «Реал» сыграет в финале Лиге чемпионов, где его соперником будет английский «Ливерпуль».

Примера

38-й тур

«Реал» (Мадрид) -»Бетис» (Севилья) - 0:0