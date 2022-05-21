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Денис Глушаков: Никакого спортивного принципа в вылете «Рубина» нет

«Рубин» занял итоговое 15-е место в РПЛ.
21 мая 2022 21:16
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал неудачную серию поражений «Рубина» во втором круге чемпионата России и их вылет в ФНЛ по итогам сезона.

«Знаю, что они вылетели. Это печально. Это футбол. В свое время «Динамо» вылетало. Их с одной стороны жаль. Здесь нет никакого спортивного принципа, потому что много футболистов уехало.

Слуцкий проверил тоже себя. Не всегда же футболистов хорошего уровня тренировать, а поработать с менее квалифицированными, при всем уважении к футболистам», — передает слова Глушакова «Чемпионат».

Сегодня, 21 мая, на стадионе «Ак Барс Арена» прошел решающий матч 30-го тура РПЛ за сохранение прописки в РПЛ между «Рубином» и «Уфой». Победу одержали гости со счетом 2:1.

Таким образом, «Уфа» расположилась на итоговом 14-м месте с 30 очками. Уфимский клуб примет участие в стыковых матчах. «Рубин» стал 15-м с 29 баллами и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

источник: Чемпионат.com
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