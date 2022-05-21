«Я виноват». Лисакович - о не забитом пенальти в матче «Рубина» с «Уфой»

Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович взял на себя вину за не забитый им пенальти в ворота «Уфы» на последних секундах матча 30-го тура РПЛ.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. На кону стояло все, в принципе. Я считаю, что это моя ошибка. Потому что нужно было поставить пенальти и забить гол. Я этого не сделал.

На стадионе была прекрасная атмосфера. Cчитаю, что я виноват», - приводит слова футболиста «Бизнес Online».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Уфы». «Рубин» занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ.

Уфимцы примут участие в переходных матчах за право сохранить прописку в РПЛ.