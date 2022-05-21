Георгий Мелкадзе: Мы можем составить конкуренцию «Зениту». Сегодня вторые, завтра - первые

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе не исключил вариант, при котором его команда в ближайшее время может сместить «Зенит» с первой строчки РПЛ.

«Любой команде можем составить конкуренцию, даже «Зениту». Нет ничего невозможного. Сегодня заняли второе, завтра первое.

Сборы? Вроде как в Сочи. Если все есть, зачем куда-то ехать», — передаёт слова Мелкадзе «Чемпионат».

Встреча 30-го тура РПЛ с «Динамо» завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился колумбиец Матео Кассьерра. Еще по одному мячу забили Артур Юсупов и Кристиан Нобоа, реализовавший пенальти. Он же стал автором единственного гола хозяев, срезав мяч в собственные ворота.