«Лейпциг» Тедеско обыграл «Фрайбург» в серии пенальти и впервые в истории завоевал Кубок Германии

Сегодня, 21 мая, на Олимпийском стадионе в Берлине состоялся финал Кубка Германии между «Лейпцигом» и «Фрайбургом». Победу одержали подопечные Доменико Тедеско (2:1, п) и впервые в своей истории завоевали данный трофей.

Единственный гол в основное время у «РБ» забил Кристофер Нкунку (76-я минута). У «Фрайбурга» отличился Максимилиан Эггештайн (19).

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались «быки» (4:2).

Таким образом, «Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско впервые стал обладателем Кубка Германии.

Кубок Германии

Финал

«Лейпциг» - «Фрайбург» 1:1 (п 4:2)

Голы: Нкунку 76, - Эггештайн 19

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Грифо, Эггештайн, Шаллаи, Хелер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Хальстенберг, Симакан, Хенрихс, Кампль, Форсберг, Лаймер, Нкунку, Андре Силва.

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.