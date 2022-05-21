Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» в большинстве разгромить «Мец» в последнем туре чемпионата Франции

В заключительном туре чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» на своем поле нанес крупное поражение «Мецу».

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Килиан Мбаппе. Еще по одному мячу забили Неймар и Анхель Ди Мария.

Парижский клуб уже давно досрочно обеспечил себе чемпионский титул. «Мец» пока остался на 18-й строчке, позволяющей принять участие в переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе, однако находящиеся позади «Сент-Этьен» и «Бордо» проведут свои матчи позже.

Лига 1

38-й тур

«ПСЖ» (Париж) - «Мец» - 5:0 (3:0)

Голы: Мбаппе, 25; 28; 50; Неймар, 31; Ди Мария, 67.