Нападающий «Спартака» Ларссон не намерен возвращаться в Россию летом 2022 года

Форвард АИКа Джордан Ларссон, арендованный у «Спартака» до конца сезона-2021/22, рассказал о том, что он не собирается возвращаться в стан красно-белых.

Ранее президент команды из Стокгольма Роберт Фальк заявил об отсутствии финансовых средств для того, чтобы выкупить 24-летнего футболиста ближайшим летом.

– Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Надеюсь, что мне не придется возвращаться в Россию. Безусловно, сложности могут возникнуть в связи с моим действующим контрактом, однако у меня нет желания вернуться. Прямого контакта с клубом у меня нет, пока всеми делами занимает мой агент, – приводит слова Ларссона Aftonbladet.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за москвичей 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

В апреле этого года Ларссон временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В девять встречах за шведский клуб он отличился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий контракт Ларссона с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года.