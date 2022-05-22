Егор Титов: Гинер ЦСКА не управляет, результаты сразу же пошли вниз

Легенда «Спартака» Егор Титов высказал свое мнение о выступлении ЦСКА в завершившемся сезоне.

«Я вижу, какой футбол хочет поставить Березуцкий. В клубе объективно проблема с иностранцами — многие на последнюю игру даже не поехали. И даже на этом фоне в игре с «Краснодаром» создали столько моментов, что забить из них ноль — нужно умудриться.

Важно ведь не только, кто возглавляет команду на поле, но и кто отвечает за ключевые решения: по трансферам и стратегии клуба. Гинер клубом, к сожалению, не управляет. Результаты сразу же пошли вниз», - приводит слова Титова Sport24.ru.

Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА перед началом сезона-2021/22, по итогам которого армейцы заняли пятое место в российской премьер-лиге, набрав 50 очков.

Отметим, что в конце 2019 года собственником ЦСКА стал банк ВЭБ.РФ, официально управление клубом осталось за его президентом Евгением Гинером.