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Капитан «Динамо» Антон Шунин: У всех осадок - немного не хватило, чтобы взять серебро

В очном противостоянии бело-голубых разгромил «Сочи».
22 мая 2022 23:48
автор: Максим Скороходов

Капитан «Динамо» Антон Шунин поздравил команду с бронзовыми медалями чемпионата России.

По итогам сезона бело-голубые набрали 53 очка в 30 матчах.

«Да, после вчерашней игры у всех осадок — нам немного не хватило на финише, чтобы взять серебро. Такие эмоции — это классно, это максимализм. Каждый хочет играть лучше и занять место выше. Мы будем двигаться вперед — это сто процентов.

За последние 14 лет это наши первые медали. Бронзовые, но медали. Пока бронзовые.

Каждый год у нас есть прогресс: играем в агрессивный атакующий футбол и поднимаемся все выше в таблице, болельщиков становится все больше — вчера стадион был забит максимально. Так будет и в финале Кубка. Всех с бронзой и идем дальше! Только вперед», - приводит Sport24.ru сообщение Шунина в социальных сетях.

Напомним, что перед последнем туром у «Сочи» и «Динамо» было равное количество очков. «Барсы» победили московскую команду - 5:1 и завоевали серебряные медали.

Финал Кубка России пройдет в следующее воскресенье, 29 мая, на арене «Лужники», соперником «Динамо» будет столичный «Спартак».

Напомним, последний трофей бело-голубых датирован 1995 годом, когда в финале Кубка России «Динамо» по пенальти обыграло волгоградский «Ротор».

источник: Sport24.ru
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