«Манчестер Сити» готов отпустить Гюндогана в «Арсенал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Daily Star Sunday.
По данным источника, руководство «горожан» готово отпустить 31-летнего игрока сборной Германии.
Напомним, что Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Всего в составе клуба он отыграл 252 матча, забил 47 голов и отдал 33 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.
источник: The Daily Star