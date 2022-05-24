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Сандро Шварц – фаворит на должность главного тренера «Герты»

Ранее команду покинул Феликс Магат.
24 мая 2022 20:20
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц может вернуться в чемпионат Германии. В услугах наставника заинтересована берлинская «Герта».

Как сообщает Sky Sport Germany, немецкий специалист является фаворитом на этот пост после ухода Феликса Магата.

Ранее спортивный директоры «Герты» Фреди Бобич сообщил об успешных переговорах с новым тренером. Его имя функционер называть не стал.

В минувшем сезоне РПЛ «Динамо» заняло третье место, набрав 53 очка. Кроме того, команда вышла в финал Кубка России, где сыграет с московским «Спартаком».

К слову, контракт Шварца с бело-голубыми действует до 30 июня 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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