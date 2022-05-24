Стало известно, будут ли продавать пиво на матче «Спартак» – «Динамо» в финале Кубка России

Глава РФС Александр Дюков исключил продажу пива на матче «Спартак» – «Динамо» в финале Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не думаю, что будут продавать пиво на финале Кубка России», – сказал президент организации по окончании Исполкома.

Напомним, «Спартак» и «Динамо» сыграют 29 мая. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники», а главным арбитром выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

По некоторым данным, болельщики раскупили все билеты в течение шести минут.