АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули

Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением по поводу продажи лондонского «Челси» консорциуму Тодда Боули. Как сообщается на сайте лиги, в руководстве организации одобрили сделку.

Ранее стало известно, что российский бизнесмен Роман Абрамович согласился продать английский гранд. Из общей суммы сделки, а она составит 4,25 миллиарда евро, 2,9 миллиарда направят благотворительные цели.

Еще 1,75 миллиарда евро новые хозяева «Челси» вложат в развитие клуба.

По данным СМИ, Абрамович, владевший клубом с 2003 года, не получит денег с продажи команды. Он попал под санкции британского правительства из-за геополитической ситуации.