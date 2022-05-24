Ибрагимович может продлить контракт с «Миланом»

В руководстве «Милана» довольны выступлением нападающего Златана Ибрагимовича. Об этом пишет Calciomercato.

По данным источника, клуб может продлить соглашение с футболистом, однако, окончательное решение будет принято позже.

Отмечается, что ситуация напрямую зависит от здоровья игрока. В ближайшее время 40-летний швед пройдет медосмотр из-за проблем со связками колена. В случае, если ему не понадобится операция, то стороны продлят соглашение на один год.

В минувшем сезоне форвард провел во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса. Он помог «Милану» выиграть чемпионский титул впервые за 11 лет.