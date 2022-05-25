«Локомотив» готов продать Баринова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что клуб готов расстаться со своим полузащитником Дмитрием Бариновым.

«Если Дмитрию поступит предложение, которое его заинтересует и будет соответствовать нашим интересам, то мы будем готовы его рассматривать. На сегодняшний день такого предложения нет», - приводит слова Леонченко «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне Баринов провел 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.