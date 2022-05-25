Ибрагимович пропустит восемь месяцев из-за операции на колено

Капитан «Милана» Златан Ибрагимович пропустит длительный срок.

Как сообщается на сайте «россонери», 40-летний нападающий перенесет операцию из-за проблем со связкой левого колена, а сроки его восстановления составят от 7 до 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что клуб продлит контракт с футболистом, если он избежит хирургического вмешательства.

В минувшем сезоне шведский форвард провел во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал три голевых паса. Он помог «Милану» выиграть чемпионский титул впервые за 11 лет.