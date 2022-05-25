Вендел – лучший футболист РПЛ по количеству точных передач

Стал известен лучший распаковщик чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
Как сообщает пресс-служба лиги, им оказался бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, выполнивший 92% точных передач (1413 из 1530).
Второе место занял его одноклубник, колумбийский хавбек Вильмар Барриос (91%, 1518 из 1676). Замкнул первую тройку полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол (90%, 1566 из 1741).
Более подробный список выглядит:
В минувшем сезоне 24-летний Вендел провел за «Зенит» 35 матчей, забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Он помог питерцам досрочно выиграть чемпионский титул РПЛ.
источник: РПЛ