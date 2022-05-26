ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роман Абрамович официально продал «Челси»

Новым владельцем клуба стал американский миллиардер Тодд Боули.
26 мая 2022 19:14
автор: Артур Гичунцев

Российский олигарх Роман Абрамович официально продал «Челси». Клуб перешел к консорциуму американского миллиардера Тодда Боули. Об говорится на сайте Единого государственного реестра юридических лиц Великобритании.

Ранее стало известно, что Абрамович согласился продать «Челси» за 4,25 миллиарда евро, 2,9 миллиарда из которых направят благотворительные цели. Еще 1,75 миллиарда евро новые хозяева клуба вложат в его развитие.

По данным СМИ, Абрамович, владевший английским грандом с 2003 года, не получит денег с продажи команды. Он попал под санкции британского правительства из-за геополитической ситуации.

источник: ФК «Челси»
Это интересно:
Слуцкий объяснил, почему Кварацхелия покинул «Рубин»
На данный момент футболист выступает за батумское «Динамо», но летом переберется в «Наполи».
26.05.2022 19:20
Футбол
Роман Абрамович официально продал «Челси»
Новым владельцем клуба стал американский миллиардер Тодд Боули.
26.05.2022 19:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Слуцкий - о вылете «Рубина» из РПЛ: Пытался сохранить лицо
Подопечные специалиста заняли 15-е место в таблице РПЛ.
26.05.2022 19:02
Футбол
Федотов не спешит продлевать контракт с «Сочи». Он ведет переговоры с ЦСКА
Армейцы решили расстаться с Алексеем Березуцким?
26.05.2022 18:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА и «Динамо» хотят подписать Оздоева
Накануне, 25 мая, футболист покинул «Зенит».
26.05.2022 18:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гендиректор «МЮ» – о назначении тен Хага: Успех не будет достигнут в одночасье
Ричард Арнольд призвал болельщиков набраться терпения.
26.05.2022 17:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мхитарян сообщил «Роме», что продолжит карьеру в «Интере»
Футболист не собирается продлевать контракт, который истекает 30 июня.
26.05.2022 16:47
Футбол
«Спартак» принял решение готовиться к финалу Кубка России в Тарасовке
Красно-белые могут взять трофей впервые с 2003 года
26.05.2022 16:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Карпин обратился к Шомуродову после победы «Ромы» в Лиге конференций
В финальном матче команда Жозе Моуринью обыграла «Фейеноорд».
26.05.2022 16:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Глушаков прокомментировал слова Джано о чемпионском «Спартаке»
Денис косвенно подтвердил высказывания грузинского футболиста
26.05.2022 16:24
Футбол
автор: Александр Шульгин
Канадский подвиг по расписанию! Как «Кленовые листья» вышли в полуфинал ЧМХ, отыграв 0:3 у Швеции
В четвертьфинале чемпионата мира родоначальники хоккея уступали 0:3 после двух периодов «Тре Крунур», но в итоге вырвали победу в овертайме (4:3).
Вяльбе прокатили на выборах, Большунову урезали скиатлон. Что означает «эмансипация» в мировых лыжах
На конгрессе Международной федерации лыжного спорта в Милане утверждены революционные перемены, которые вступят в силу уже в ближайшем сезоне.
Конечно, Вася! Почему НХЛ сходит с ума по Андрею Василевскому
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский шестой раз в карьере завершил серию плей-офф НХЛ сухим матчем - это новый рекорд Кубка Стэнли. «Плеймейкер» вспоминает, как скромный юноша из Тюмени превратился в суперзвезду, которую мечтает заполучить любой клуб заокеанской лиги.
Проигрыш Дрейка на «Формуле» и невероятные хоккейные экспрессы. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
«Спартак» — «Динамо»: все, что нужно знать о финале Кубка России
29 мая в Лужниках пройдет старейшее московское дерби: столичные спартаковцы и динамовцы определят победителя Кубка страны по футболу. Вся полезная информация о предстоящей игре - в нашем видео.
Тарасенко и компания: победный «блюз» вместо похорон (видео)
«Колорадо» в пятом матче серии плей-офф НХЛ был в минуте от выхода в полуфинал, но позволил «Сент-Луису» с набравшими шесть очков российскими игроками сравнять счет, а затем и вырвать победу в овертайме (5:4).
Действительно Особенный! Как Жозе Моуринью первым в истории взял все три существующих еврокубка
В финальном матче Лиги конференций в Тиране «Рома» Жозе Моуринью победила «Фейенорд» (1:0).
Юран проиграл бывшей, Лантратов обидел болбоя, «Оренбург» спасся с 0:2. Стыки РПЛ — ФНЛ начались весело
В чемпионате России состоялись первые стыковые матчи. «СКА-Хабаровск» выиграл у «Химок» - 1:0, «Оренбург» и «Уфа» сгоняли ничью 2:2. Впереди - ответные игры на полях представителей РПЛ.
Швейцария — не «Красная машина», истинное лицо Канады — загадка. Расклады на четвертьфиналы ЧМХ-2022
В четверг 26 мая на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала и определятся полуфиналисты.
Леша Месси и Женя Роналду. Как Ягудин и Плющенко поделили страну пополам
Цикл, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает двойной портрет знаменитых фигуристов и непримиримых соперников – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика