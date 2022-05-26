Российский олигарх Роман Абрамович официально продал «Челси». Клуб перешел к консорциуму американского миллиардера Тодда Боули. Об говорится на сайте Единого государственного реестра юридических лиц Великобритании.

Ранее стало известно, что Абрамович согласился продать «Челси» за 4,25 миллиарда евро, 2,9 миллиарда из которых направят благотворительные цели. Еще 1,75 миллиарда евро новые хозяева клуба вложат в его развитие.

По данным СМИ, Абрамович, владевший английским грандом с 2003 года, не получит денег с продажи команды. Он попал под санкции британского правительства из-за геополитической ситуации.