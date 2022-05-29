Греческие клубы заинтересованы в главном тренере «Ахмата» Талалаеве

Греческие «Панатинаикос» и «Арис» рассматривают возможность пригласить в команду главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, сообщает «Чемпионат».
По данным источника, греческие клубы на данный момент изучат кандидатуру россиянина.
Напомним, что «Ахмат» под руководством Талалаева занял седьмое место в российской премьер-лиге.
Добавим, что «Арис» стал бронзовым призером греческой суперлиги, а «Панатинаикос» занял четвертое место. Оба клуба сыграют в следующем сезоне в Лиги конференций.
источник: Чемпионат.com