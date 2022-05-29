«Сент-Этьен» вылетел в лигу 2, проиграв по пенальти «Осеру»

«Сент-Этьен» вылетел в лигу 2.

После ничьи в первом стыковом матче с «Осером» - 1:1. Команды сыграли с тем же счетом и в ответной игре.

За представителей более низшего дивизиона забил Хамза Сахи (51-я минута), а у команды из «элиты» - Махди Камара (79).

В итоге победитель определялся в серии пенальти, где точнее был «Осер» (5:4).

Таким образом, «Сент-Этьен» впервые за 18 лет покинул лигу 1. Напомним, что клуб выиграл 22 трофея во Франции, включая рекордные десять титулов чемпиона страны.