Зелимхан Бакаев: Конечно, я слышал, что против меня была Зарема

Полузащитник Зелимхан Бакаев поделился своими догадками о том, почему клуб не стал продлевать с ним контракт.

«У меня нет догадок. Думаю, все видели, что мне небезразличен «ромбик». 16 лет - больше меня никто не провел в клубе. Конечно, я слышал, что против меня была Зарема. Я один раз видел ее, мы хорошо пообщались. Я надеюсь, что это только слухи. Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу – это чистое вранье», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Бакаев объявил о своем уходе из «Спартака» сразу после окончания финального матча Кубка России против «Динамо», завершившегося со счетом 2:1 в пользу красно-белых, которые в последний раз выигрывали этот трофей в 2003 году.