Кангва перешел из тульского «Арсенала» в «Црвену Звезду»

Тульский «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Кингса Кангвы в сербскую «Црвену Звезду».

«Выступая за тульский клуб, молодой полузащитник пробился в состав национальной сборной Замбии. Благодарим Кингса Кангву за яркую игру в «Арсенале» и желаем успешного продолжения карьеры!», - говорится в сообщении пресс-службы российской команды.

Напомним, что по итогам сезона «Арсенал» вылетел в ФНЛ. Кангва при этом стал самым результативным игроком команды, забив четыре мяча и отдав пять голевых передач.