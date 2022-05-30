Команда Сильвио Берлускони вышла в серию А

В ответном стыковом поединке за право выхода в серию А «Монца» на выезде обыграла «Пизу».

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 4:3 в пользу гостей, которые также одержали победу в первом матче – 2:1.

Добавим, что четыре года назад «Монцу» приобрел бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони. На тот момент команда выступала в серии С. За два года «Монца» добилась повышения в классе, шагнув в серию В, и теперь впервые в своей истории стала участником высшего дивизиона итальянского чемпионата.

Напомним, «Миланом» Берлускони владел 30 лет. В нынешнем сезоне «россонери» спустя 11 лет снова стали чемпионами страны.