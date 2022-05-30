Полузащитник «Динамо» Шиманьски сообщил о том, что он покинет московский клуб летом 2022 года

Атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски покинет столичный клуб в летнее трансферное окно. Об этом футболист сообщил в своих соцсетях.

– Горжусь вами, парни. Последняя игра для меня, – написал 23-летний поляк после поражения бело-голубых от «Спартака» (1:2) в финале Кубка России.

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 86 матчах российской команды во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 17 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 13 миллионов евро.