Роберт Левандовски: Больше не хочу играть за «Баварию». Моя история в этой команде подошла к концу

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски объявил об уходе из мюнхенской «Баварии». По словам нападающего, он не намерен оставаться в команде и покинет ее в летнее межсезонье.

«Моя история с «Баварией» подошла к концу. Я не представляю себе больше дальнейшего сотрудничества. Я не хочу больше играть за эту команду», – цитирует Левандовски Kicker.

Напомним, контракт игрока действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что он договорился о переходе в «Барселону».

К слову, в минувшем сезоне 33-летний нападающий провел во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.