Сорокин предположил, почему перед финалом Лиги чемпионов произошли массовые беспорядки

Бывший генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин высказался о беспорядках в Париже (Франция) перед финалом Лиги чемпионов сезона-2021/22.

«Все специальные операции должны отрабатываться заранее, а здесь у коллег, наверное, было немного времени на подготовку, и с этим связано то, что получилось не очень красиво. Жаль, что у людей осталось плохое впечатление. Я не исключаю, что на стадион могли попасть люди с фальшивыми билетами и не попасть – с подлинными. Это всегда обидно», – сказал Сорокин для RT.

Напомним, в финале Лиги чемпионов встречались английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0.

К слову, изначально финал ЛЧ должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако, УЕФА отнял это право у северной столицы и перенес игру в Париж.