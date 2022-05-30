Пресс-служба «Динамо» выложила прощальный ролик, посвященный Сандро Шварцу (видео)

В московском «Динамо» попрощались с немецким специалистом Сандро Шварцем, занимавшим должность главного тренера.

Так, в соцсети бело-голубых появился ролик, посвященный 43-летнему специалисту.

«Мы не плачем, просто эмоции в глаз попали. Спасибо за все, Сандро», – говорится под видео.

Напомним, Шварц покинул «Динамо» по собственной инициативе. Он тренировал команду с 2020 года и помог ей занять третье место в минувшем сезоне РПЛ. Кроме того, немец вывел москвичей в финал Кубка России, где его подопечные уступили «Спартаку» (0:1).

Ранее сообщалось, что специалист продолжит карьеру в берлинской «Герте».