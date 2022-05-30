Массимо Каррера: Волевая победа в финале Кубка России спасла неудачный сезон «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выступление команды в минувшем сезоне.

Напомним, подопечные Паоло Ваноли заняли девятое место в РПЛ и выиграли Кубок России. В финальном поединке команда обыграла «Динамо» со счетом 2:1.

«Волевая победа «Спартака» в финале Кубка России спасла их неудачный сезон. Команда провела огромную работу ради этого трофея, они его заслужили. Конечно, я был уверен, что красно-белые способны выиграть Кубок. «Спартак» – это тот клуб, который должен стабильно брать трофеи», – цитирует Карреру Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли решил покинуть команду, а на его место рассматривают Владимира Федотова из «Сочи».