Бакаев попрощался со «Спартаком»: У меня ни к кому нет претензий, это часть профессии

Полузащитник Зелимхан Бакаев попрощался с болельщиками «Спартака». Летом этого года у игрока истекает контракт с красно-белыми и он покидает клуб.

«Так получилось, что клуб не предложил мне контракт. Такое бывает. Но у меня ни к кому нет претензий, это часть профессии. Буду благодарить. Футболистов и тренеров, сотрудников базы и офиса, всех-всех-всех, кто создавал мне и команде комфортные условия. И особенно - президента клуба Леонида Арнольдовича Федуна», - написал Бакаев в соцсетях.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 36 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.