Умяров рассказал, что говорил Фомину перед пенальти в ворота «Спартака» в финале Кубка России

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что говорил хавбеку «Динамо» Даниилу Фомину, когда он готовился пробить пенальти на последней минуте финала Кубка России.

«Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался… Потом говорю: «В левый бей, Максименко в левый не отобьет. Бей - не ошибешься». Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18-й промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!» А что было дальше, вы знаете сами», - написал Умяров в своем Телеграм-канале.

Отметим, что в составе команды Паоло Ваноли голы забили форварды Александр Соболев и Квинси Промес. Соперник ответил забитым мячом полузащитника Арсена Захаряна. В добавленное ко второму тайму время хавбек бело-голубых Даниил Фомин не смог реализовать 11-метровый удар.

Красно-белые стали победителями Кубка России в четвертый раз в своей истории. Ранее это происходило в сезонах-1993/94, 1997/98 и 2002/03.