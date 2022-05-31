Защитник «Рубина» Уремович перешел в «Герту» на правах свободного агента

Хорватский защитник Филип Уремович заключил контракт с берлинской «Гертой». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Отмечается, что договор с футболистом рассчитан до 2026 года. Другие детали соглашения не раскрываются.
Напомним, Уремович известен в России по выступлению за казанский «Рубин». Его контракт действовал до 2024 года, однако, игрок решил покинуть РПЛ по собственной инициативе.
К слову, с марта он играл за английский «Шеффилд». В его активе три матча и одна желтая карточка.
Ранее сообщалось, что новым тренером «Герты» станет немец Сандро Шварц, работавший с московским «Динамо».
источник: ФК «Герта»