Федотов ответил на вопрос о возможном переходе Дзюбы в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил вероятность подписания контракта с экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Таких разговоров не велось. Артем находится в хорошей форме, думаю, он пригодится любому клубу РПЛ. Но мне кажется, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России окажется в Европе. У него есть все для игры в зарубежном чемпионате», – цитирует Федотова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард согласовал контракт с турецким «Фенербахче».

К слову, футболист выступал за «Зенит» с 2015 года. Он покинул команду, поскольку не смог договориться с руководством о продлении контракта. По слухам, его не устроили финансовые условия нового соглашения.